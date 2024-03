Fernanda faz jogada de mestre para eliminar seu aliado Lucas Buda

Pasin justificou dizendo que Fernanda não pisa no Quarto Fadas, mas ontem abriu uma exceção para fazer uma "jogada inteligente". "Ela pensa: 'Já que não vamos eliminar nenhuma Fada, vamos tentar que não seja eu a próxima do Gnomo a ser eliminada. Então vou jogar pessoas na mira'. E ela jogou o Buda", disse.

Segundo o comentarista, Fernanda aproveitou o "pós prova", em que as emoções estavam à flor da pele, para lançar o nome de Buda no quarto. "Ela foi muito esperta", avaliou. "E o Buda tentou se salvar falando que foi uma fofoca 'do bem' — mas acho que foi só uma fofoca; ele queria ganhar assunto com a Fernanda, mas dessa vez, se ferrou".

Com a movimentação, Fernanda se aproxima das Fadas e coloca o aliado na mira. "Se Buda sair nessa semana, é muito mais por culpa da Fernanda do que por qualquer outra coisa", concluiu.

