Davi já ganhou o BBB, resta aos outros tentar uma vaga em A Fazenda

São eles que ditam os rumos do jogo e já conseguimos observar no horizonte que o BBB 24 tem um campeão plenamente definido. Aos outros, cabe fazer o possível para chamar atenção do público de outras formas. Dependendo do esforço investido, talvez até conseguir uma vaga em A Fazenda.

Se eu fosse o Tadeu, incluiria no próximo discurso, quando mais um adversário de Davi cair fora, uma nova tentativa de manter os participantes minimamente animados. "Só uma pessoa vence o BBB, mas muitos de vocês podem entrar para a história. O que vocês vão fazer até terça que vem para garantir isso, seus coitados?"

Claro que incomoda a obviedade do jogo, que é responsabilidade direta da própria audiência. A essa altura do campeonato, tanto faz o que acontece lá dentro, a história já foi escrita. Mas ainda é possível incentivá-los a continuarem improvisando boas tramas paralelas.

Notas para o BBB 24

Tá no VIP

A luminosa presença de um trechinho do Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo no quadro Fanfic. Legal que a Globo esteja abrindo um espaço na usa programação para comentaristas realmente empenhados na cobertura do BBB, como os supracitados colegas, Ju Nogueira e tantos outros, em vez dos influenciadores aleatórios que davam o tom em outros anos.