Yasmin será a próxima vítima do ‘Exterminador de Camarotes’

*

A maior probabilidade é que Yasmin vá embora, mas ainda acredito que tenha uma chance de virada por conta da comoção popular em torno da situação envolvendo Buda e sua esposa, quer dizer, ex-esposa.

De qualquer forma, eis um paredão interessante. Aconteça o que acontecer, as narrativas do BBB 24 serão definitivamente transformados depois do resultado dessa terça-feira.

Notas para o BBB 24

Tá no VIP

O momento de puro constrangimento de Tadeu tentando colocar um fim a uma dinâmica que ele mesmo criou pedindo elogios para o elenco. Teve que "liberar" Beatriz do "castigo" de chamá-lo de lindo em todas as interações ao vivo. Foi tudo adoravelmente esquisito, do jeito que a gente gosta.