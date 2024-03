Beatriz está sendo desagradável com Tadeu e o público

Esta é a versão online da newsletter BBB 24. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui.

Já nos acostumamos a ver o excesso de eloquência da Beatriz nas festas e principalmente nos shows. Quando um artista chega na casa, tanto faz qual, ela é a mais empolgada. Faz de tudo para demonstrar seu apreço com uma empolgação costumeiramente fora do tom.

Problema nenhum! Eles estão lá para se expor e aí cabe ao público dizer se acha que estão over ou se os patamares de demonstrações pública de afeto estão adequados. Ela chegou a tomar uma reprimenda por escalar uma plataforma no show do Xande de Pilares, e voltou a se empolgar muito na apresentação do Wesley Safadão.