Chamar de inútil é crime? Luíza Brunet apela e inverte história fora do BBB

É tentar inverter o eixo da história, em um negócio que não tem nada a ver. É até irresponsável pessoas poderosas como Luíza e Yasmin agirem dessa forma, [?] como se um conflito normal de um programa de entretenimento precisasse ser judicializado, porque um cara chamou a filha dela de 'inútil'. É um pouco patético Chico Barney

O comentarista disse que o brother deu a "justificativa perfeita" ao dizer que a modelo não encara o jogo da forma correta, e Yasmin só reforçou a fala com sua postura.

Lucas Pasin disse que Davi "não falou nada demais" e resumiu o que os espectadores já pensam sobre Yasmin, que perdeu diversas chances de ser útil ao jogo.

"Luíza tem que levar o Big Brother com mais leveza. O comentário foi sobre o jogo", avaliou Lucas Pasin. "Acho que ela deu uma exagerada nessa. Sabe como ela tava bem calma e tranquila? Quando abraçou o Nizam no Carnaval, no camarote".