Com ciúmes de Pitel e Buda, Fernanda garante entretenimento até deitada

"É muito engraçado. Fernanda, deitada, rende muito. A torcida de Davi fica fazendo bullying com a Fernanda por ela só ficar deitada - e é verdade, ela só fica deitada -, mas ela não precisa se levantar para garantir um bom entretenimento", avaliou.

Kerline, convidada do programa, declarou que Fernanda é o entretenimento dessa edição do reality show. "Concordo com quase tudo o que ela fala, e quando não concordo, acho graça", disse.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 11º Paredão? Alane Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Michel Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

