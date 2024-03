BBB 24: Alane não é forçada, é artista

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, opina que a atitude de Alane a colocou em uma posição que ela parecia abominar: a de VTzeira. "A Alane foi pega na mentira, na incoerência. Em um vídeo divulgados nas redes sociais no começo da temporada, ela garantia que não gostava de gente que faz VT. Mas, hoje, o que foi que ela fez na casa?"

Para o colunista Chico Barney, a oficialização do lado 'biscoiteiro' surpreende um total de zero pessoas. "É isso que ela vem fazendo desde o vídeo de anúncio do elenco. A Alane é maravilhosa, é sensacional! Me divirto muito, porque ela não tem o menor constrangimento em fingir."

Na visão de Chico, não se trata de mera dissimulação da sister, mas sim de um apurado dom artístico! "[Dizer que é] 'falsa' não explica tudo. Ela não é apenas falsa. É cênica, é dramatúrgica, é shakesperiana! Exagera, modula a voz, sabe como se posiciona, tem uma noção de espaço muito boa."

Até mesmo para criar 'bordões' a paraense se revela mais eficaz que muitos dentro da casa. "Alane é uma das pessoas mais geniais que já passaram pelo BBB, porque tem um 'bordão' físico: a perna que vai na testa! Enquanto fica a Beatriz falando 'Brasil do Brasil', 'adoro, adoro', está a Alane chutando a própria testa!"

