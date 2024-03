Davi está errado: o campeão do BBB 24 ainda não está definido

O colunista Chico Barney refutou, no Central Splash, a fala de Davi a respeito de o jogo já ter, na prática, terminado. "Discordo que o público já tenha escolhido o campeão. Muita coisa precisa ser considerada, principalmente o fato de que ainda existem 48 dias [de programa] e que tudo pode acontecer [nesse período]."

Na visão de Chico, há pessoas no elenco com potencial para tirar do baiano o primeiro lugar da competição. "O Davi é o franco favorito neste momento, eu concordo plenamente. Mas existem outros personagens que vêm crescendo de maneira consistente e vêm, de alguma maneira, encantando partes relevantes da sociedade."

O colunista citou Beatriz, 23, como uma das participantes que têm chances de virar o jogo e vencer a atual temporada. "Um dos nomes que tem o potencial enorme de agradar o coração do povo brasileiro é a Beatriz. Aquela festa de ontem comoveu as pessoas. O desdém com que muitos trataram a festa pode se virar a favor da Beatriz, porque o Brasil não gosta de esculacho."

Yasmin Brunet e Wanessa Camargo como rivais é o melhor para o jogo de Davi

Lucas Henrique, 30, e MC Bin Laden, 30, conversaram sobre a discussão generalizada do dia anterior no BBB 24 (Globo), que culminou na troca de farpas entre Davi Brito, 21, e Wanessa Camargo, 41.