Yasmin Brunet e Wanessa Camargo como rivais é o melhor para o jogo de Davi

O funkeiro disse acreditar que Wanessa vai procurar se resolver com Davi. Lucas, por sua vez, pensa que a confusão não vai ser resolvida antes da próxima votação.

O colunista Chico Barney opinou, no Central Splash, que uma reconciliação com a cantora a esta altura do jogo não seria interessante para o baiano. "O Davi, sempre muito consciente do jogo, não vai querer fazer as pazes, porque, para ele, é interessante agora ter a Wanessa e a Yasmin como alvos/adversários declarados, mais do que na semana passada."

Dieguinho Schueng, por sua vez, pensa que o motorista de aplicativo tem se mostrado mais maleável ultimamente com seus desafetos na casa. "O Davi tem uma postura de leitura de jogo que, às vezes, passa a sensação de que ele tem uma opinião muito fechada sobre seus adversários. Mas, à medida que os fatos vão acontecendo, vai ficando um pouco mais manso."

Dieguinho só não aposta em um entendimento tão cedo entre Davi e Michel, 33. "Vai ser aquela guerra declarada entre eles do começo ao fim da temporada, até porque o Michel é um cara falso. O participante mais falso do BBB 24 sem dúvida é o Michel - um cara que mente, distorce e depois faz o sonso."

Davi está errado: o campeão do BBB 24 ainda não está definido