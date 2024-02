BBB dará 'up' na carreira de Rodriguinho? Chico 'Pagodeiro' Barney opina

Chico elogiou também a desenvoltura do ex-brother ao ser sabatinado no Bate-Papo BBB e no Mais Você. "O que ele mostrou nos dois programas é que é um cara liso. Foi super liso no Bate-Papo BBB e hoje também. Deu uma murchada [em certo momento] lá no Mais Você, mas até então estava respondendo bem. Considero-o suficientemente liso para tentar dar um espetáculo [aqui fora] e dar a volta em todo mundo."

O apresentador Dieguinho Schueng também aposta em um ótimo pós-reality para o ex-vocalista de Os Travessos. "Qualquer cenário para o Rodriguinho agora será positivo. Ele saiu de 2 milhões de seguidores para 4 milhões, já pode cobrar um pouquinho mais nas publis. Para o Rodriguinho, a participação no BBB foi benéfica, sem sombra de dúvida."

Casa de Vidro ou repescagem seria boa opção para o BBB 24

O perfil PopTime divulgou, nas redes sociais, a existência de uma suposta Casa de Vidro em um shopping no Rio de Janeiro. Foi o que bastou para que a internet começasse a especular sobre a inclusão da dinâmica ou de uma repescagem no BBB 24 (Globo).