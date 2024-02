BBB 24 está prestes a se tornar o melhor de todos os tempos

Segundo o comentarista, só a edição de ontem (28) já conseguiu "tirar" Wanessa do quarto para um embate direto com Davi e tornar Beatriz uma participante "mais interessante".

"Ontem foi um dos dias mais importante do BBB 24, porque o vento mudou. O discurso do Tadeu fez todo mundo se coçar de novo […] Agora, todo mundo quer tirar o leão do quarto e falar na cara", disse.

"Tivemos uma das festas mais espetaculares da história não só do BBB, mas do reality show. A festa da Beatriz ontem foi um evento único, tipo apocalipse, só acontece uma vez" .

Bárbara Saryne disse que o BBB 24 pode não ser o melhor da história, mas já supera edições mais recentes do reality.

"Tem enredo todo dia, tem tetra, muita coisa acontecendo e surpresas. Por mais que o favoritismo esteja de um lado, as coisas às vezes se invertem. Não tem verdade absoluta", opinou.