Fernanda não ter chance de ganhar o BBB 24 é um grande desperdício

Chico avaliou a linha de pensamento da sister como "impressionante" e muito inteligente — mas que, justamente por isso, ela não vencerá o programa.

Uma pessoa com esse raciocínio maduro, sofisticado e interessante, tem alguma chance no BBB? A Fernanda não tem a menor chance no BBB 24. É uma pena Chico Barney

"Existe um meio de consumo do programa que não privilegia, de maneira alguma, pessoas como Rodriguinho, Fernanda e Pitel, que tem menos filtro", acrescentou o comentarista.

Em contrapartida, Lucas Pasin disse que a sister tem crescido no reality e aparece cada vez mais nas edições diárias.

"Ela tem se destacado", avaliou. "Foi para conversas que achei que não iria. Com Wanessa e Yasmin, por exemplo, e com Bin Laden. Não tem como falar que ela só fica no quarto".

A conversa com MC Bin Laden, em especial, foi "extremamente audiovisual", disse Chico Barney. "O papo é bom, as linhas de diálogo dela são sempre muito interessantes", disse. "Ela ainda citou Cazuza na eliminação. Ontem foi uma apresentação de gala da Fernanda".