Camarote do BBB 24 é um cercadinho VIP que não aceita se misturar

O colunista Chico Barney analisou, no Central Splash, que a postura de Rodriguinho foi decisiva para fazer do Camarote desta edição um grupo exclusivista. "Ele é um dos responsáveis por esse Camarote ser o primeiro que constitui um grupo [fechado]. Em todas as outras temporadas, [Camarotes e Pipocas] se misturavam muito rápido. Neste ano, o grupo do Camarote é [de fato] um camarote: uma galerinha que está no cercadinho VIP e não aceita se misturar."

Chico lamenta que a própria produção do BBB não tenha intervindo para evitar tal 'segregacionismo' entre o elenco. "O Tadeu [Schmidt, 49, apresentador do programa] deveria dar um toque e falar [a real]: eles entraram [no programa] nessa condição de composição de elenco - mas entrou ali e começou o jogo, estão todos ferrados igual."

Para ele, Rodriguinho erra ao negar-se a descer de seu pedestal artístico para se autorrelegar à posição que lhe cabe dentro do reality: a de simples competidor. "É outra realidade [hoje em dia]: são todos participantes do BBB e fim. O Davi está com o dobro de seguidores do Rodriguinho. Já tem mais seguidores que a Wanessa e daqui a pouco ultrapassa a Yasmin."

Rodriguinho tem sorte: BBB vai desistir dele antes de ele desistir do BBB

A poucas horas de sua provável eliminação do BBB 24 (Globo), Rodriguinho, 46, ameaçou pela enésima vez desistir do reality. Ele afirmou a Yasmin Brunet, 35, e Giovanna Pitel, 24, que pedirá para sair caso venha a sobreviver ao paredão desta noite.