Rodriguinho tem sorte: BBB vai desistir dele antes de ele desistir do BBB

Para o colunista Chico Barney, existem pouquíssimas chances de isso acontecer. "O Rodriguinho fica falando que vai desistir do BBB - mas, para sorte dele, o BBB vai desistir dele antes. Já, já ele vai ser eliminado - com uma ampla rejeição, provavelmente - e aí vai poder ir embora, vai poder se libertar de todas essas amarras."

Ainda assim, o cantor deve sustentar até o fim a ideia de que deixou a casa por vontade própria, pensa Chico. "A trajetória do Rodriguinho acaba sendo muito engraçada no final das contas. Ele sabe que vai ser eliminado e por que vai ser eliminado, mas vai tentar construir uma narrativa de que está saindo por que pediu. Esse desconforto com o programa é o que faz dele um personagem tão único."

O colunista ainda chamou a atenção, no Central Splash, para o fato de Rodriguinho ter sido submetido à dinâmica da geleca - algo que sempre quis evitar - logo em seus momentos derradeiros no reality. "Esses últimos dois dias do Rodriguinho [no BBB] têm o senso de fechar um ciclo. Ele disse várias vezes no programa que não queria passar por isso, que acha uma babaquice - e o fato de estar vivendo tudo isso em plena despedida é muito emblemático."

Camarote do BBB 24 é um cercadinho VIP que não aceita se misturar

Rodriguinho, 46, está há quase 24 horas expressando indignação no BBB 24 (Globo) por ter tomado um banho de gosma no último Sincerão. Ele afirmou que considera a dinâmica uma "falta de respeito" e que chegou a "pedir forças a Deus" para não "sair chutando todo mundo" enquanto o slime caía em sua cabeça.