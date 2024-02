Yasmin perde a chance de sair gigante do BBB 24

Falta comprometimento da parte da Yasmin. Ela tem tanto medo de cancelamento e julgamento, que vai acabar sendo julgada por não fazer nada Chico Barney

O comentarista ainda disse que a sister tinha "toda as chances do mundo de sair estourada" do BBB 24, mas assume uma "eterna cara de paisagem" e não sabe o que fazer no programa.

"Você precisa fazer alguma coisa com os outros, e não os outros com você. Não é sobre reagir; é agir", avaliou. "As melhores histórias dessa temporada passaram do lado dela", acrescentou, citando a fala de Nizam sobre o corpo dela e a intriga com Davi, através de Wanessa.

Lucas Pasin concordou que a sister não está aproveitando uma grande oportunidade, e que as brigas da edição estavam a favor dela.

"Que embate que ela quer, se ela foge de tudo? Ela prefere ficar em uma briguinha chatíssima com a Wanessa", disse. "Ela poderia muito ser o assunto dessa edição, e começou sendo, mas nada acontece. Ela não entra em embate, fica em uma coisa de 'recreio da escola com a melhor amiga'. [?] Ela vai sair da mesma forma que entrou: sem merecer uma pulseira no VIP".