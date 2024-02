BBB 24: Pitel tem grande chance de virar o jogo se desmascarar Rodriguinho

Na última semana, Rodriguinho e Pitel tiveram pequenos atritos que podem mudar significantemente o jogo de ambos os brothers no BBB 24 (Globo)

"Existe a chance do grande tema do BBB 24 ser a descoberta de Fernanda e Pitel sobre Rodriguinho ser um amigo traíra. E acho que isso está a um ponto de acontecer", opinou Chico Barney no Central Splash dessa sexta-feira (23).