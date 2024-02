Sem repertório, Beatriz passa do ponto e começa a ser chata no BBB 24

Após a dinâmica do Sincerão de ontem (19) no BBB 24 (Globo), Beatriz teve uma discussão com Fernanda e tentou resgatar um assunto da semana anterior.

No Central Splash de hoje (20), Chico Barney disse que Beatriz "até é uma personagem interessante" e divertida, mas perdeu sua autenticidade.