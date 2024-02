Tortura no BBB 24? 'Sincerão' das cartas destruídas foi inspirado na gringa

A dinâmica do "Sincerão" no BBB 24 na noite de ontem deu o que falar. Os participantes destruíram cartas enviadas pelos familiares de todo o elenco, e apenas quatro sortudos ficaram com o presente.

Mas a ideia não foi exatamente inédita, nem aqui no Brasil e muito menos na franquia do reality show. No "Big Brother Canadá", a dinâmica ocorreu de forma semelhante e, ao contrário dos brasileiros, teve gente sem um pingo de piedade para destruir as cartas.

O que aconteceu

Na segunda temporada da edição do reality no Canadá, Ika Wong precisava escolher entre destruir as cartas de todos os participantes do elenco ou então ganhar US$ 5 mil. E claro, ela optou pelo dinheiro.