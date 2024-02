Lembra dela? Raquele supera fama de planta e vira líder

De todos os três puxadíssimos, quem considero mais inteligente e proativo no jogo é o Michel. Passou as primeiras semanas tentando se encaixar em toda polêmica que surgisse, sem muito sucesso. E agora articula com fofocas e desinformações, além de não baixar a cabeça pra ninguém -mesmo quando não tem muito sucesso nas argumentações.

O elenco do BBB 24 é adorável. Discordo de quem acha que tem muita gente inútil por lá. Nessa altura do campeonato, não tem peso morto. Todas as pessoas ou tem histórias interessantes ou possuem algum tipo de função em tramas promissoras. É um bom momento para os apaixonados por reality show.

Notas para o BBB 24

Tá no VIP

A prova do líder que fazia referência à brincadeira do tobogã do Silvio Santos, mais recentemente utilizada no programa do Ratinho no SBT, foi divertidíssima. E Tadeu mais uma vez mostrou que é ótimo conduzindo esse tipo de dinâmica.

Tá na xepa