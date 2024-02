Davi xinga rival do BBB 24: 'Mentiroso, fofoqueiro, manipulador'

O motorista de aplicativo afirmou que o cantor é "fofoqueiro para o bem e para o mal": "Teve a minha briga com o Nizan, ele viu o pau quebrar e em momento algum se posicionou ou quis conversar. Toda a briga foi por conta dele. [...] Depois veio a questão do Camarote, ele reuniu todo mundo para tentar me impressionar".

Davi ainda contou que Bin é sua prioridade de voto para o Paredão: "Não mudo minha concepção dele. Como prioridades tenho Isabelle e Matteus, que são meu pódio e quero na final comigo, e você [Alane], Anny e Bia".

Ele [MC Bin Laden] é muito soberbo. No dia do Sinceráo, o Tadeu [Schmidt] perguntou quem era o fechamento dele. Naquele momento, ele falou: "Quero distância desse daí". Isso é soberba! Acho ele soberbo, fofoqueiro e mentiroso. [...] Ele combina voto para colocar quem quer no Paredão, o Brasil sabe. É mentiroso e manipulador, manipula as pessoas para conquistá-las com a lábia dele porque tem medo de ir para o Paredão . Davi

