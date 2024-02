'Bom moço', Matteus seria o campeão ideal do BBB 24 de Tadeu

Vencedor da primeira prova do BBB 24 (Globo), protagonista de um romance tímido com Deniziane e único elemento masculino do grupo Fadas, Matteus é o "bom moço" da edição, avaliou Chico Barney no Central Splash desta sexta-feira (9).

Matteus é o campeão ideal de um BBB apresentado pelo Tadeu. É a vitória do 'bom mocismo'. É a vitória de um Brasil melhor. É a vitória de um futuro de esperança -- ou seja, tudo o que eu não queria num BBB

Chico Barney

Nas polêmicas da casa, o brother também passa longe de figurar entre os principais elementos. Ele esteve ao lado de Alane e Beatriz na briga contra Fernanda, bem como defendeu a bailarina no flerte (não recíproco) de Juninho, mas sempre sem chamar muita atenção.