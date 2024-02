Graças ao público, lado emotivo de Fernanda começa a aparecer no BBB 24

"[Ontem] Foi um programa completamente centrado na Fernanda. Até a interação com Tadeu foi engraçadíssima. Acho que toda vez que o Tadeu conversa com a Fernanda ao vivo, ele volta pra casa e chora na cama. Porque ela sempre dá uma invertida muito louca nele, e é sempre um negócio surpreendente", disse.

O jornalista avaliou as interações da sister com o apresentador como um dos "destaques" da temporada, e acredita que a produção do reality show se arrependeu ao tentar encaixar o "papel de vilã", que pertenceria à Wanessa, em Fernanda.

Lucas Pasin acredita que a produção do programa finalmente "deu ouvidos" às reclamações do público e conseguiu mostrar um lado mais "emotivo" de Fernanda, mostrando a confeiteira cantando Djavan e falando dos filhos. "Ela não é só a rival da Alane - inclusive eles mostraram isso", disse.

Fernanda tem esse lado, que de vez em quando ela mostra, e que faz parte dela. Ontem foi [mostrada] a mudança dela. Realmente, mostrou ela dançando, feliz, brincando, emocionada... Trouxe um outro lado dela, pela primeira vez. Isso é graças ao público, que abraçou a Fernanda Lucas Pasin

Chico Barney ainda falou sobre a importância de manter Fernanda no BBB 24, embora a sister esteja na mira do próximo Paredão por ter se envolvido em polêmicas.

"Ela corre um sério risco de ser eliminada, essa é a verdade. Fernanda está em risco no BBB", avaliou. "Acho que ela só se salva em um Paredão contra Michel, talvez. Contra Pitel ou Rodriguinho".