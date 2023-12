Carrossel real e suposto calote: como foi festa de 15 anos de Lari Manoela

Para a valsa, ela escolheu um vestido no estilo princesa, com top de renda e saia rodada. O modelo foi assinado pelo estilista Lucas Anderi, o mesmo responsável pela confecção de seu look para o casamento com André Luiz Frambach.

Apaixonada pela Disney, ela abusou de princesas, uma carruagem gigante e um sapatinho de cristal que vinha no convite. Na festa, ela usou um peep toe com cristais aplicados da grife Louboutin. Além de DJs, a festa teve apresentação da banda Fly e a própria aniversariante.

Ao todo, Lari usou três vestidos, todos assinados por Anderi. O último deles, usado para curtir a pista de dança, era todo bordado com cristais Swarovski. Graciella Starling ficou responsável por assinar as tiaras usadas em cada uma das produções.

Sete anos depois, a festa voltou a ser notícia após a mãe de Larissa Manoela ser acusada de dar um calote. A colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, relatou que empresas contratadas afirmam que Silvana Taques não cumpriu sua parte nos acordos de parceria.