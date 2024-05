Nova comédia reflete os bastidores da fama

Sobre o espetáculo:

Emanuel Sebastian e Madaleine Lohan formam um casal de influenciadores que conquistou a país com suas publis e redes sociais super ativas, sempre dirigidos pela empresária gananciosa. Celinha Dourado e seus subalternos Léia e Durval. Quando o maior negócio de suas vidas surge no horizonte é que as confusões começam.