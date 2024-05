Trilha sonora de Buba, filha de Cláudia Abreu quer seguir próprios passos

Nunca tive medo [das comparações]. Falo abertamente sempre. As pessoas sempre vão comparar. Comparam até pessoas que não são da mesma família. Inclusive, falei isso no Instagram: 'Comparações são uma perda de tempo'. As pessoas são diferentes. Vamos cada um fazer o seu. Não ligo, não. Sei que eu estudo. Estou estudando para ter a minha carreira, a minha vida.

Maria Maud

Os pais, aliás, são motivo de orgulho e sempre incentivaram a seguir o caminho da música — seu pai é o cineasta João Henrique Fonseca. "Sempre me incentivaram muito. Não são apenas meus pais. São referências e amigos. Claro que tem limite. Me dão um esporro, é pai e mãe, mas eu confio muito neles. Primeira música mostrei a eles. As notícias sempre mostro primeiro a eles."

Fã de Beatles desde pequena, Maria iniciou a vida musical ainda criança. Aos 8 anos, já rabiscava suas composições e tocava violão. Aos 11, iniciou aulas de canto e piano. Apesar disso, esperou um tempo para mostrar as próprias canções ao mundo. Chegou a cursar parte da faculdade de Jornalismo, mas a música falou mais alto. Até que aos 22 decidiu lançar o primeiro álbum.

Me apaixonei pela música muito cedo. Não escolhi seguir pela música para não haver comparação com eles. Agora, estou me aventurando na atuação, mas a minha prioridade é a música. Eu sou cantora e compositora.

Maria Maud