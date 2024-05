Casa de Artur e Alex Slama recebe evento sobre arte e cultura

Sol Terena, empreendedora e indígena com deficiência, nascida na aldeia Tereré, em Sidrolândia (MS), é a criadora e gestora da marca Grafismo Indígena, que produz camisetas com imagens e dizeres relacionados à luta dos povos indígenas. Sua primeira estampa, que trazia os dizeres Lute como uma mulher indígena foi vestida pelas mais de 5 mil mulheres indígenas que participaram da 2ª Marcha das Mulheres Indígenas, organizada pela Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (ANMIGA), em Brasília, e também por mulheres não indígenas do Brasil e de várias partes do mundo. O reconhecimento a sua atuação a levou a receber, em 2023, o Prêmio Sim à Igualdade Racial em 2023, na categoria Trajetória Empreendedora.

Sol Terena Imagem: Divulgação

CaSa SLAMB, localizada na entrada de uma charmosa vila no bairro de Pinheiros, oferece uma programação que transita na intersecção de arte, cultura, educação e entretenimento e chega com um objetivo muito especial: despertar a liberdade da criança em cada um de nós, independentemente da idade cronológica.



SERVIÇO

A importância da pintura corporal e arte indígena e seus significados, por Sol Terena

Data: 10 de maio

Horário: 17h

Inscrições através do Instagram: @slamb.slamb e @robi.oooooooo

Local: CaSa SLAMB

Endereço: Rua Mateus Grou, 106 - Pinheiros - São Paulo