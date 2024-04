Artexpo, em New York, apresenta o trabalho de sete artistas brasileiros

A Artexpo New York Art Fair, a maior feira de arte de Nova York, receberá o trabalho de sete artistas brasileiros que apresentarão um conjunto caracterizado pela diversidade de abordagens da arte como uma expressão visual que possibilita uma reflexão sobre os atos de pensar, de fazer e de interpretar o mundo.

Trabalhos de Marcelo Neves Imagem: Reprodução

Entre os artistas está Cynthia Pimentel, que traz uma prática visual que se fundamenta nas manchas e em alusões a geometrias que dialogam com as obras de Gisele Faganello. Já Luiz Bittencourt mergulha nas cores e tonalidades, enquanto Marcelo Neves mostra como o prazer da vida em suas mulheres desenhadas em linhas onduladas e arredondadas. A mostra ainda recebe Martha Hebe Vargas Cruz, MiaCivita e Rebeca Martineli. A Artexpo New York Art Fair acontece de 4 a 7 de abril.