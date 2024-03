Este selo antigo é um dos objeto mais caros do mundo

O mundo está cheio de objetos valiosos, de joias a obras de arte raras, mas quando se trata de valor por grama, nada chega perto de 'The British Guiana One-Cent Black on Magenta', um selo postal único que pesa apenas 40 miligramas, mas está avaliado em cerca de US$ 8,5 milhões. Para colocar isso em perspectiva, um diamante médio de 0,2 quilates (que também pesa 40 miligramas) custa cerca de US$ 700.

Imagem: Reprodução

O que elevou tanto o valor deste selo é o fato dele ser o único de seu tipo. Curiosamente, The British Guiana One-Cent Black on Magenta nem é um selo real. Em 1856, uma agência de notícias local na Guiana Inglesa imprimiu vários pedaços de papel adornados com a imagem de um navio de três mastros e o lema da colônia, 'Damos e esperamos em troca', para substituir temporariamente um lote de selos postais que seriam considerados falsificados.