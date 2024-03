Conheça 5 fatos curiosos sobre o México

Imagem: Reprodução

2- Sua gastronomia é 'Patrimônio da Humanidade'

Junto com a culinária mediterrânea, francesa e japonesa, os pratos mexicanos estão entre uma das poucas cozinhas consideradas 'Patrimônio Imaterial da Humanidade' pela UNESCO.

Imagem: Reprodução

3- Reconheceu a existência de 68 línguas nativas

90% dos mexicanos falam espanhol. Entre os outros 10%, as autoridades reconheceram que existem 68 línguas nativas e 364 variantes linguísticas reconhecidas no país além do espanhol.

Imagem: Reprodução

4- A Cidade do México está afundando

A cada ano, a terra afunda de 7 a 20 centímetros, por conta da fragilidade do solo onde foi fundada a cidade. Apesar dessa realidade, a Cidade do México continua sendo uma das capitais mais altas do mundo, localizada a 2.240 metros acima do nível do mar.