Amaury Jr.

'Bloco na rua', o novo show de Ney Matogrosso, lotou todas as suas primeiras apresentações no Rio de Janeiro e foi um grande sucesso da crítica e do público. Agora, o show ganha a estrada e chega a São Paulo no dia 09 de março, no Tokio Marine Hall.

O novo projeto começará nos palcos para só depois ganhar outros formatos. O repertório foi selecionado enquanto Ney excursionava com o show anterior e o seu critério não foi o ineditismo: "Não é um show de sucessos meus, mas quis abrir mais para o meu repertório. Dessa vez eu misturei coisas que já gravei com repertório de outras pessoas", pontua Ney.

Ney Matogrosso Imagem: Reprodução

O set list revela a diversidade do repertório: "Eu quero é botar meu bloco na rua" (Sergio Sampaio), de onde saiu o título da turnê, "A Maçã" (Raul Seixas), "Álcool (Bolero Filosófico)", da trilha original do filme "Tatuagem" (DJ Dolores) ,"O Beco", gravada por Ney nos final dos anos 80 (Herbert Vianna/Bi Ribeiro) e "Mulher Barriguda", do primeiro álbum dos Secos e Molhados, de 1973 (Solano Trindade/João Ricardo), são algumas das músicas escolhidas por Ney.



SERVIÇO

Data: 09 de março

Horário: 22h

Local: Tokio Marine Hall

Endereço: Rua Bragança Paulista, 1281 - Chácara Santo Antônio - São Paulo/SP

Ingressos

Venda online: Eventim

Bilheteria: Rua Bragança Paulista, 1281 / Chácara Santo Antônio