Pinto, filho de Monique Evans com sex symbol, leva vida discreta na Espanha

Armando Aguinaga, 45, leva uma vida discreta e longe dos holofotes ao lado da esposa e da filha em Barcelona, na Espanha.

O que aconteceu

Diferente da mãe Monique Evans, do pai, o ex-símbolo sexual brasileiro Pedro Aguinaga, e da irmã Monique Evans, Armando preza pela discrição. Ele é casado com Lucia D'Ávila, com quem tem uma filha, Valentina — os três vivem na Espanha desde 2020.

Monique chama Armando de "Pinto" devido ao fato de o filho ser loiro e porque "vivia embaixo das minhas asas". "Muito orgulho do homem que [ele] se tornou, do pai incrível e marido perfeito. Além de lindo, né?", disse Evans em recente postagem no Instagram.