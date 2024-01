Amaury Jr.

"TUTANKAMON, UMA EXPERIÊNCIA IMERSIVA" inaugura uma maneira criativa de explorar o Antigo Egito no Brasil ao apresentar um espaço de metaverso que permite que os visitantes mergulhem em uma experiência interativa e imersiva. Além disso, a exposição oferece uma sala com projeção mapeada em 4K, uma tecnologia nunca antes vista no país. A experiência acontece no Shopping Cidade de São Paulo.

Tutankamon Imagem: Divulgação

A exposição não apenas conta a história do jovem faraó Tutankamon, mas oferece uma imersão sensorial que oferece a oportunidade de caminhar pelos mesmos caminhos que um dia ele percorreu. Dentro do vasto cenário da exposição, um dos pontos de destaque é a sala envolta por projeções mapeadas. Esta técnica transporta os visitantes para uma jornada onde cada indivíduo se encontra imerso na trama de forma pessoal, permitindo uma conexão íntima com a história.

TUTANKAMON, UMA EXPERIÊNCIA IMERSIVA Imagem: Divulgação

SERVIÇO

TUTANKAMON, UMA EXPERIÊNCIA IMERSIVA

Local: 4º Piso Shopping Cidade de São Paulo (Em frente ao Cinema)

Endereço: Av. Paulista, 1230 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01310-100

Período: 19 de janeiro até 19 de maio de 2024

Ingressos no local ou online: Ticketmaster