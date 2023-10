Amaury Jr.

Colunista do UOL

Em um mundo repleto de desafios e demandas, a música desempenha um papel fundamental para aliviar o estresse. A canção positiva, independentemente do gênero, é uma ferramenta valiosa para enfrentar os altos e baixos da vida diária. Estudos científicos comprovam que ela pode desencadear a liberação de endorfinas, os conhecidos "hormônios da felicidade", resultando em uma melhoria significativa no estado de ânimo e bem-estar emocional.

Imagem: Reprodução

A música positiva não é apenas uma fuga temporária, mas uma ferramenta valiosa para cultivar a alegria, superar adversidades e construir uma trilha sonora que ecoe positividade em todos os aspectos da vida. Rodrigo de Aquino, especialista em psicologia positiva, criou uma playlist que apelidou de "MPB - música positiva brasileira" e explica que é importante entender quais são as músicas que estão presentes em nossa trilha sonora. "Saber quais as mensagens que ela traz fala muito sobre a gente. A combinação de melodia e letra, fala do momento em que essa música entra em nossa vida e isso pode ressignificar muita coisa", explica.

Imagem: Reprodução

Além disso, compreender os impactos da música no cérebro revela sua influência profunda na cognição e nas emoções. A música não só proporciona prazer imediato, mas também contribui para o crescimento emocional, aprendizado e superação de traumas, ansiedade e dores. Ela se torna uma aliada poderosa no desenvolvimento pessoal, estimulando a resiliência e promovendo uma mentalidade mais saudável e resiliente.