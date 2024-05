Luiza Possi canta em "after" de Andrea Bocelli

A cantora Luiza Possi foi a responsável por comandar o "after" de Andrea Bocelli para os fãs do cantor no Rosewood São Paulo com o show "Festa da Luiza". A cantora, que foi atração principal, se apresentou com seu show em formato novo que traz em seu repertório uma seleção de músicas emblemáticas de diversas gerações.

Luiza Possi Imagem: Divulgação

O tenor Andrea Bocelli dedicou em sua passagem pelo Brasil para colaborar com o Hospital de Amor, novo nome do Hospital de Câncer de Barretos, centro de excelência em tratamento, prevenção, ensino e pesquisas em câncer com atendimento 100% gratuito. Seu show no Rosewood São Paulo aconteceu na última quinta-feira (23) para arrecadar fundos que serão destinados à manutenção e modernização do hospital.