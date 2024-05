Eleita 'mulher perfeita': quem é influencer que sofreu agressão do namorado

Janaina também desfilou como musa da Acadêmicos do Tatuapé no Carnaval deste ano. Ela viralizou ao contar que gastou mais de R$ 100 mil em sua fantasia, e também por ter decidido fazer um processo de soroterapia para tentar aumentar a imunidade e, consequentemente, melhorar o seu desempenho no desfile.

Em março, Janaína se presenteou com uma aliança de noivado avaliada em R$ 400 mil. Segundo Janaina, o intuito foi mostrar-se suficiente para si mesma e comprovar a sua independência.

Relato de agressão

A agressão aconteceu no dia 14 de maio, durante viagem à França. Janaína contou que estava separada de Kalel dos Santos Dias porque ele tinha crises de ciúme. Segundo ela, durante a separação, ele começou a usar drogas. Em dezembro, ele entrou em contato dizendo que estava muito mal e ameaçou suicídio — preocupada, Janaína se reaproximou e teve a ideia de convidá-lo para uma viagem a trabalho à França, pensando que lá ele não teria acesso a drogas.

Chegando lá, o namorado teve crises de insônia e passou a alucinar. Janaína acredita que se tratava de uma crise de abstinência: "A situação estava tão difícil que a gente ia dormir e ele perguntava para mim com quem eu estava dormindo, com quem eu estava falando na outra dimensão, porque ele não confiava". No dia da agressão, Kalel iniciou uma briga exigindo que ela abandonasse a carreira de modelo.