Chuteira de Neymar banhada a ouro está entre os destaques de leilão

Conhecido por trazer itens inusitados e cobiçados em suas três primeiras edições, o Leilão Beneficente do Projeto Instituto Neymar, confirma mais um item que promete chamar atenção do público participante nesta 4ª edição: uma chuteira banhada a ouro com aplicação de diamantes, adornada com outras pedras preciosas e lapidadas à mão. Trata-se de uma verdadeira obra da alta joalheria que foi concebida pelo joalheiro e designer Pedro Yossef.

Chuteira de Neymar Jr. banhada a ouro Imagem: Paulo Storch/Divulgação

Este será um item totalmente exclusivo, que foi criado a partir de uma chuteira autêntica de Neymar Jr especialmente para a ocasião. Outro detalhe chama a atenção dos potenciais compradores: o par de chuteiras será "desmembrado", com um pé do par permanecendo com Neymar Jr. e o outro pé com quem arrematá-la no leilão. O objetivo da iniciativa é criar uma conexão entre o atleta e o comprador, sendo algo inédito em eventos deste gênero.