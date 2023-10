Amaury Jr.

São Paulo ganhou recentemente mais um espaço cultural. No início do mês de outubro, o Shopping Santa Cruz inaugurou o Teatro Santa Cruz, na Vila Mariana, zona sul da cidade. A proposta é levar modernidade e conforto ao público e aos artistas. Com estrutura para receber até 250 pessoas na plateia, os bastidores também chamam a atenção.

Teatro Santa Cruz Imagem: Divulgação

Além dos camarins, há espaço para ensaios de grandes peças e aulas de dança e ballet. Em breve também, um estúdio especial para gravação de podcasts terá a sua estreia. No total, são 200m² nos bastidores. De acordo com Ivan H., um dos sócios que administra o Teatro Santa Cruz, a expectativa é gerar empregos para artistas, mas também oferecer conhecimento para o público. "Muito mais do que um simples espaço de entretenimento, ele representa uma contribuição vital ao setor cultural da cidade de São Paulo. Nosso teatro foi pensado para ser multiuso e multifuncional, abraçando diversas formas de espetáculos e oferecendo à classe artística um local ideal para o desenvolvimento da arte", afirma. A estreia do espaço conta com o espetáculo de comédia "Autobiografia não autorizada", do humorista Oscar Filho.