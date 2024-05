Do rock à pregação: quem é a mulher de Rodolfo Abrantes, ex-Raimundos?

Ao longo dos 25 anos de atuação do ministério e com mais de 500 igrejas espalhadas no Brasil e no mundo, os trabalhos sempre foram feitos em uma conduta transparente e honesta para que o resultado final fosse a transformação da sociedade.

O coração e as obras de todos continuam iguais: servir a Deus e à comunidade da melhor forma possível.

Como ministério, a Igreja Bola de Neve está se esforçando para ser aperfeiçoada em gestão, base doutrinária, capacitação de obreiros e, principalmente, no temor a Deus.

Quem perde neste cenário tão triste são milhares de pessoas que já foram ou teriam a chance de serem transformadas pelo poder de Deus.