Xande de Pilares e Simoninha participam dos Encontros Históricos

Em 2024, a Sala São Paulo traz para seu palco mais uma temporada da série Encontros Históricos. Após quatro edições recebendo grandes nomes da música popular acompanhados da Brasil Jazz Sinfônica, entre 2020 e 2023, a nova safra de concertos chega com novidades: formado por 20 músicos brasileiros, o grupo instrumental São Paulo Big Band é o novo residente do projeto. E a segunda data do ano terá como convidados os cantores Xande de Pilares & Simoninha, no próximo sábado (25/maio), às 20h30 - serão outras seis datas até dezembro, e ainda há ingressos para algumas delas à venda no site.

Xande de Pilares e Simoninha Imagem: Reprodução

A edição de 2024 teve início no dia 13/abr com Fernanda Abreu e Paula Lima cantando sucessos de Rita Lee. Os cariocas Xande de Pilares e Wilson Simoninha, por sua vez, entoarão clássicos de nomes como Caetano Veloso, Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, Chico Buarque, João Bosco e, é claro, Wilson Simonal. Todos os Encontros Históricos contam com transmissão ao vivo no canal da Sala São Paulo no YouTube.