Fábio Jr. retorna com sua nova turnê a São Paulo

Para construir essa linha do tempo, o show será dividido em blocos, cada um com um tema específico. O cenário é grandioso e moderno com leds que vão sinalizar essa viagem. O primeiro bloco traz trechos de shows e contextualiza esse início. O segundo é um registro biográfico com imagens de acervo, discos de platina, cenas de novela… já o terceiro aborda a intimidade do artista com material inédito e por fim um bloco com muitos hits e sucessos.

O projeto todo é embalado pela paixão em viver que marca a essência de Fábio, sempre mostrando que a vida não precisa ter só começo, meio e fim. O bom mesmo é saber que há muito mais para conquistar, muito mais para sentir, viver e amar. Saber que ainda falta muita coisa e que o importante é amar à vida! Talvez esse seja o maior ensinamento que ele aprendeu ao longo dos anos.

"Estou em uma fase ótima, muito feliz e realizado. A melhor forma de celebrar a vida é no palco com meus fãs. Eles são a razão de tudo e preparamos um show muito especial, lindo e cheio de surpresas do jeito que eles merecem. Vamos nos emocionar juntos e fazer uma verdadeira viagem ao longo da minha carreira" promete o cantor.