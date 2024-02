Quarta eliminada do BBB 21 (Globo), Karol Conká bateu um recorde da emissora ao deixar a competição com mais de 99,17% dos votos. Por conta de seus posicionamentos com Davi, Wanessa Camargo também é uma forte candidata a ser eliminada do BBB 24 com alta rejeição, se for a um Paredão.

