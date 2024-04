Enquete UOL: trajetória de finalista no BBB influencia público e pódio muda

A final do BBB 24 com Davi, Isabelle e Matteus está dando o que falar nas redes sociais, especialmente sobre quem merece ficar com o segundo e terceiro lugares.

O que diz a enquete UOL

Atualizada às 14h10, a parcial da votação mostrou que Davi realmente será o grande campeão, com 63,39% dos votos.

Surpreendentemente, o segundo lugar será do brother Matteus Alegrete com 26,88%. Até então, boa parte do público apostava em Isabelle nessa posição.