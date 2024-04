Parcial UOL BBB 24: embate de mutirões impacta porcentagens de finalistas

Ao que indica a enquete do UOL, a torcida de Isabelle está reagindo para dar o prêmio de segundo lugar para ela. A sister disputa a final do BBB 24 com Davi e Matteus.

O que diz a votação

De acordo com a parcial, atualizada às 18h20, a torcida conseguiu reduzir um pouco a diferença entre Isabelle e Matteus.

Agora, ela aparece com 11,83% dos votos, enquanto o brother mantém o segundo lugar com 23,81%.