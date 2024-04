Final BBB 24: parcial UOL mostra queda de porcentagem após fala polêmica

Chegou o dia! O Brasil conhecerá quem é o mais novo campeão do BBB 24 mais tarde, logo após a exibição da novela 'Renascer', a partir das 22h25.

O que diz a enquete UOL

A nova parcial, atualizada às 11h, mostrou que Davi será consagrado vencedor com 62,82% dos votos. A porcentagem é relativamente menor do que as prévias anteriores.

Durante a madrugada, o brother falou sobre a vontade de ter filhos, e que gostaria que fosse homem. "Quero filho homem para ensinar a ser macho", disse. A conversa acabou dividindo opiniões nas redes sociais.