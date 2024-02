"Estamos contentes de compartilhar nossa mesa. Estamos contentes de compartilhar com todos". O canto de Mama Ari ecoa entre as muralhas e canhões do forte Sán Jerónimo, que um dia defendeu esta terra de ataques piratas. A cena é a síntese de Portobelo, uma pérola histórica do Panamá onde as narrativas de colonizadores e da resistência cultural do povo negro se entrelaçam.

Foi em 1502 que Cristóvão Colombo adentrou esta baía do Mar do Caribe, exclamou algo como "Que porto belo!" e assim lhe deu o nome. No início do século 17, ergueu-se aqui o principal mercado de ouro e prata das Américas. Os navios partiam com as riquezas usurpadas do Peru e Equador e chegavam lotados de escravizados.

É nesse tramo que a história encontra Mama Ari. Esta figura emblemática de Portobelo é considerada a guardiã da cultura congo, que celebra por meio de danças, canto e tambores o legado de seus antepassados contra a escravidão — e até faz troça com os colonizadores, representados como diabos nas fantasias em vermelho e preto.

"Tenho que levar todos esses saberes à nova geração", diz a matriarca enquanto caminhamos pelas ruas de pedra até a Real Aduana. O antigo prédio da alfândega onde escravizados chegavam ou, mais adiante, negociavam sua liberdade, hoje abriga o belo Museo de la Memoria Afropanameña, que resgata as rotas de tráfico negreiro e a história da cultura congo.

O legado de Mama Ari também chega aos mais novos na Escuelita del Ritmo, onde aprendem os batuques ancestrais, e na Casa Congo, um mix de hospedagem, loja e restaurante — palco de uma oficina culinária na qual preparei, sob o crivo da matriarca, a enyucada, uma torta de mandioca e coco (se ficou bom, não sei, mas ela fez questão de posar para as fotos com o doce).