Deliciosa e refrescante, torta de limão não é difícil de fazer; aprenda

Merengue e finalização

Merengue (francês, suíço ou italiano)

Modo de preparo

Massa

Em um bowl, coloque a farinha, o açúcar, o sal e a manteiga em pedacinhos. Misture tudo, amassando com as mãos até virar uma farofa grossa. Adicione o ovo e continue misturando. Em seguida, adicione a água aos poucos até unir todos os ingredientes. Embrulhe a massa no papel filme e deixe na geladeira para descansar por 30 minutos. Abra a massa com o rolo e cubra sua forma. Fure o fundo da massa com um garfo e leve para assar em forno preaquecido a 200ºC até dourar.

Recheio

Misture com o fuet o suco de limão e o leite condensado. Adicione o creme de leite e misture novamente. Despeje na torta já assada e fria e leve para gelar por 30 minutos.

Merengue

Coloque as claras e o açúcar dentro de uma tigela de vidro ou inox, para cozinhar em banho-maria, mexendo sempre com um fuet. Tome cuidado para não cozinhar as claras.