Praia dos pinguins, 'safári' de vinho e mais: 12 horas na Cidade do Cabo

"Joanesburgo é tipo São Paulo, e aqui é quase o Rio de Janeiro", foi com essa comparação que Nigel, motorista que nos buscou no aeroporto, nos apresentou a Cape Town, ou melhor, Cidade do Cabo, na África do Sul.

Passeando pelas ruas da cidade, dava para sentir na pele o que ele queria dizer: o calor, as praias, as montanhas, a vida boêmia e até mesmo as favelas que apreciam pela estrada... tudo trazia a sensação de estar em um lugar familiar.

Mas durante três dias ali as particularidades da cidade sul africana apareceram: Onde mais você pode ver uma quantidade gigantesca de pinguins na praia? Ou fazer um "safári" por vinícolas na região que mais produz vinho na África do Sul?