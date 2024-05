Obra rápida, zero barulho e economia: casal faz casa de isopor e viraliza

Deise Linhares e Vinícius Marafigo, de Canoas (RS), estão construindo uma casa na praia do Rosa, em Imbituba, uma das mais turísticas de Santa Catarina. O que eles não imaginavam é que viralizariam no Instagram por mostrarem, em vídeos, sua experiência de construção com o material escolhido como base do imóvel.

Pesquisamos várias opções diferentes, como bloco estrutural, madeira e até tijolo de plástico. Mas assim que vimos o isopor (ou EPS, poliestireno expandido) foi quase instantâneo. Deise Linhares

Nesse sistema, as paredes de isopor, com malhas de aço dos dois lados, são revestidas com concreto e reboco. Como estão fixadas umas nas outras e no alicerce da construção, formam um sistema único, substituindo blocos, tijolos e estruturas auxiliares, como vigas e colunas, deixando a casa mais firme e durável.