Soninho de megaluxo: cama de R$ 5 milhões é objeto de desejo dos ricaços

A cama de mais de R$ 5 milhões da marca sueca de luxo Hästens Imagem: Divulgação/Hästens

A cama de um milhão de dólares (cerca de é invenção do arquiteto e designer celebrado do universo do luxo Ferris Rafauli e do time da marca. A parceria entre Rafauli e a Hästens já tinha dado origem, em 2020, à primeira versão da Grand Vividus com apenas colchão e base, lançada com muita fanfarra e na época avaliada em US$ 660 mil — ou R$ 3,345 milhões — segundo a revista especializada Architectural Digest.

Nem bem saiu do papel após dez anos de trabalho, a Grand Vividus havia ido parar na mansão do rapper Drake em Toronto, que também tem projeto assinado por Rafauli. Agora, a versão completa, com direito à cabeceira, eleva o modelo e o preço da etiqueta ainda mais. Segundo a grife, todo o trabalho da cama é feito artesanalmente e com materiais de primeira como couro, madeira polida, suede e detalhes em latão.

A versão inteiramente preta, sem roupa de cama, da Grand Vividus Imagem: Divulgação/Hästens

O colchão, por sua vez, também é preparado artesanalmente com pelagem da cauda do cavalo, lã e algodão. Já a cabeceira é estofada com pelagem de cabra angorá e arrematada com popelina nas laterais.