Stairway to Heaven: a atração do Havaí que está causando prisão de turistas

O local se tornou um destino popular nas décadas após a guerra, mas acabou sendo fechado ao público em meio a preocupações sobre vandalismo e segurança. Segundo a Fox, antes de ser fechada, a escadaria atraía uma média de 20 mil visitantes por ano.

Atração turística não oficial. Apesar de estar oficialmente fechada para visitação desde 1987, a escadaria continua sendo um local turístico — e se tornou popular nas redes sociais, o que só piorou o problema.

Seus 3.922 degraus sobem uma encosta íngreme e atraem turistas em busca de trilhas com belas paisagens — e também na esperança de ver o nascer do sol no cume da cordilheira Ko'olau, a mais de 850 metros acima do nível do mar.

Propriedades privadas — e invasões — no caminho. O acesso à escada, construída para permitir que militares chegassem às instalações de comunicação no cume da montanha, passa por propriedades provadas. Segundo a CNN, em 23 de abril, cinco pessoas foram presas e acusadas de invasão. A polícia afirma ter emitido 60 advertências aos turistas, oito citações por invasão e 25 ações de fiscalização de estacionamento no fim de semana de 20 e 21 de abril.

Além das invasões, também preocupa a quantidade de resgates necessários no local. Segundo o The Washington Post, muitas tentativas de completar a caminhada proibida resultaram em missões de resgate. Em setembro do ano passado, por exemplo, uma mulher e seu cachorro tiveram que ser resgatados por um helicóptero após uma queda de 15 metros.

O fim da escadaria